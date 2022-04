Antoine LIARD

Ayant commencé comme technicien de maintenance, j’ai appris à maitriser différentes puissances (électrique, pneumatique, hydraulique, gaz). J’ai également travaillé avec différents types d’instrumentations (sonde de niveau, température, pH, débitmètre, densimètre, système de pesage) de chez différents fabricants (Krohne, Endress Hauser, Vega, Precia Molen).

Je me suis ensuite orienté vers l’automatisme, notamment sous Rockwell Automation avec les SLC500 et quelques notions chez Schneider, Unitronics et Crouzet Millenium.



Aujourd’hui, je suis responsable de secteur en maintenance industrielle. Je gère une usine de révélation, séchage, broyage et ensachage de Mica. J’organise les travaux préventifs et d’améliorations, mais également la maintenance curative. Je gère un budget maintenance, propose des investissements et organise les travaux sous traités.



Demain je souhaite partager mes connaissances en maintenance afin d’améliorer des process. Travailler dans un service méthode ou bureau d’étude afin de créer des projets neufs serait pour moi une vraie évolution professionnelle.



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Office

Instrumentation

Automatismes industriels