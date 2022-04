Antoine LION

Je suis pharmacien thésé depuis 2011, et actuellement en poste au sein d'Abbott Products SAS pour la gestion d'un projet d'enregistrement en DCP d'un gamme de produit, ainsi que la gestion courante du porte feuille produit du laboratoire (publicité, packaging, variations pharmaceutiques et safety...). Ce poste fait suite à un stage au sein de l’unité Export du Département Affaires Réglementaires du laboratoire Septodont, lequel m'a permis d’appréhender d’un point de vue pratique les différentes procédures d’enregistrement, de renouvellement et de variation pour les médicaments et les dispositifs médicaux en Europe et dans le monde..



Je suis diplômé du Master 2 Affaires Réglementaires des Industries de Santé de la Faculté de Châtenay Malabry.



Par ailleurs, j’ai pu acquérir des compétences en Biotechnologies lors d’un Master 2 Stratégies Enzymatiques et Biotechnologiques lors duquel j’ai pu participer à un projet de recherche au sein de la Biobanque de Picardie.



L’organisation, l’esprit d’équipe et la détermination sont des traits de caractère qui m’ont permis notamment de mener jusqu’à publication l’étude menée lors de mon Master mais également d’aller au plus haut niveau sportif. Ils me permettent aujourd’hui de m’impliquer pleinement dans mon travail afin d’arriver à mes objectifs et à ceux de l’entreprise.



Mes compétences :

Allemand

Allemand bilingue

Anglais

Anglais courant

Maîtrise du Pack Office

Microsoft Pack Office