Antoine LIZION

Fort d’une double compétence de technicien et commercial, valorisée par 3 ans d’expériences comme motoriste puis 6 ans d’expériences comme commerciale itinérant et animateur sur des postes à responsabilités. J’ai appris à construire, m’adapter et grandir grâce à ma curiosité et mon envie de réussir. Je me sens aujourd’hui suffisamment mûr pour réaliser un vieux rêve, devenir entrepreneur.



Mes compétences :

Prospection

B to B

Mécanique des fluides

Négociation

Électrotechnique

Thermodynamique

Mécanique

Adaptation et proposition

Développement commercial