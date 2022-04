Antoine LOPEZ

Technicien de maintenance informatique par choix, avec de bonnes compétences en programmation de par mes formations.

J'ai choisi de travailler dans la maintenance pour l'aspect humain que ce domaine apporte.



Mes compétences :

Langages web

Génie Logiciel

ASP.NET MVC

VBA / Office

C++

Varonis DatAdvantage

Active directory

Renouvellement et maintenance du matériel réseau

Maintenance du parc informatique

Ticketing

Dépannage Logiciel et Matériel

Téléphone et prise de main à distance