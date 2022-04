Antoine LOUIS

Diplômé de Telecom Lille1 en 2006 après une année passée en Espagne à Polytechnique Saragosse et un stage à Londres, j'ai travaillé sur l'hébergement du Portail Orange (entité HebEx) en tant qu'admin systèmes et réseaux pour le compte de la société Mallyance.

J'ai ensuite rejoins Alten SIR afin de travailler toujours au Portails Orange en tant qu'architecte junior dans l'équipe réseau (le temps de terminer la refonte de tout le réseau du datacenter de Bagnolet). J'ai fini ma mission au Portail en tant que responsable adjoint de l'équipe. J'étais alors responsable des Opérations et de l'Exploitation ainsi que du management "local" de l'équipe de Bagnolet (6 ingénieurs). En tant qu'expert technique j'assistais des Chefs de projets HebEx dans le pilotage de projets critiques.



Mes compétences :

Bsd

Linux

réseaux IP

Sécurité

UNIX

Veille

Veille stratégique

Veille technologique