Antoine M.

L'ensemble de nos services correspond à une volonté concrète et manifeste de nos clients de trouver des solutions efficaces dans le cadre de l'optimisation de leurs achats et donc de leurs marges.



Qualifier les meilleurs fournisseurs en Chine, s'assurer du respect des délais de livraison, contrôler la qualité et s'assurer du respect des normes à échelle européenne et internationale, rationaliser les processus d'achat et enfin réduire significativement les coûts sont autant d'enjeux stratégiques pour votre organisation...



Les services d'ABC Centre Achat Chine sont donc destinés aux acteurs clés de la communication souhaitant s'approvisionner en Chine en toute sécurité et ce, à moindre coûts (cadeaux d'entreprise, communication par l'objet, personnalisation de produits en tout genre, supports publicitaires, gadgets, souvenirs...)

ABC Centre Achat Chine n'est pas seulement une agence de "sourcing" dynamique ou une base de données exhaustive de fournisseurs chinois qualifiés...basée en Chine, elle est aussi une véritable passerelle entre vous et les usines chinoises. Elle permet la suppression des intermédiaires, donc de certaines marges cachées bien souvent inutiles.



Nous travaillons pour vous et sommes finalement votre filiale en Chine et votre interlocuteur privilégié pour vos achats sur place.



ABC Centre Achat Chine est la branche "Controling" de la société CBA Asia Group Ltd., société enregistrée à Hong-Kong au capital de 50.000€.



Les activités de ABC Centre Achat Chine sont basées en Chine à Shanghai au cœur des zones industrielles chinoises les plus vastes.



Cette branche compte aujourd'hui un effectif de 9 personnes :

2 acheteurs spécialisés, 2 contrôleurs de qualité, 1 logisticien, 2 développeurs d'affaires, 1 assistante logistique & administrative et 1 chargé d'affaires en France.



