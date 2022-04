Antoine MABAYA

INGENIEUR QUALITE



ETAT CIVIL



Nom & Prénom : MABAYA Antoine

Date et lieux de naissance : 04 Mars 1966 à vindza

Nationalité : Congolaise

Situation matrimoniale : Divorcé : père de quatre (04) enfants

Tél. :06 673.09.90 01.673.09.90 05.583.46.42

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



 08 Février 2014 à Nos jours Ingénieur Qualité : Chargé du Dossier de Fin d’affaire Génie- Civil et Mécanique (NUOVA – OMA) Chantier CRU : Valorisation des Gaz

 21 Mars 2011 au 22 Février 2014 ingénieur qualité : charge de Contrôle Chantier du Port (SOCOFRAN) : charge de Contrôle de la route provisoire, et de la préfabrication

 1ER Septembre 2008 au 05 Août 2010 : Ingénieur conducteur des travaux : à la construction de la Centrale Electrique à Gaz:

 Chef de la préfabrication chargé de la menuiserie du coffrage et du bétonnage

 06 Février 2008 au 28 Août 2008: Conducteur des travaux du tronçon Mvouti-Dolisie – construction de la route secondaire et implantation de sept dalots par Société : MANI

 22 Août 2006 au 07 Mars 2007 : Ingénieur chargé d’étude : Membre de bureau d’étude de la route secondaire Tchibanda – Dolisie. Auprès de la D.DT.P au Kouilou :MANI Service

 2003-2006 : Conducteur des travaux des bureaux D.E.G au Kouilou avec l’Entreprise GA

 1994-2002 : Entrepreneurs privé

 1992-1993 : Ingénieur conducteur des travaux au chantier ‘P L M - Société : Auxe - Béton

FORMATIONS



 1991 : Brevet de spécialiste en Pont & Chaussées

 1989 : Attestation de fin d’études - Option : Génie Civil (IBTP)

 1985 : Baccalauréat Général - Option : Série D

AUTRES FORMATIONS SANS DIPLOMES



 6 Août 2010 au 6 Janvier 2011 : Formation HSE

 Du 04 Mars 2011 au 14 Mai 2015 : Formation qualité à INEAD

APTITUDES ET CONNAISSANCES

Terrassement ; conception ; lecture des plans ; mètre ; maçonnerie ; coffrage métallique et en bois ; géotechnique labo; présentation du béton de convenance. I.CQ : Ingénieur contrôle qualité ; A.Q Assurance qualité; superviseur HSE ; Dossier de Fin d’affaire

LANGUE



 Français : Parlé, Lu & Ecrit Anglais moins .



LOISIRS



 Informatique : Word, Excel, Internet ; AUTO CAD 2010.

 L’art dramatique et lecture.