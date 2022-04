Antoine MADELAINE-DUPUICH

Travail en milieu scénique tel que le théâtre, salle de spectacle, concert, festival

Installation scénique avec démontage

Installation sonore avec balance et réglage, MAO

Travail sur console son

Patch son avec synoptique, prévision sonore

Installation lumière

Installation vidéo, projection et création visuel

Habilité BR

Création de dossier technique et artistisue



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Réalisation carte programmable

Permis B

Grafcet

Language à contact

Soudage

C#

Gestion des installations

Vidéoprojection

Montage vidéo

Régisseur

Eclairage

Design sonore

Musique

Spectacle

MAO