Antoine MAILLET

Disponibilité : immédiate



Tout récemment diplômé de l’école d’ingénieur du CESI, spécialité électronique, j’ai suivi une formation d’ingénieur par la voie de l’apprentissage. Ces années d’apprentissage m’ont permis, d’une part, de développer des compétences essentielles dans le domaine électronique, et d’autre part, de me construire une expérience professionnelle en tant qu’ingénieur.

J’ai eu également la chance de me spécialiser dans un secteur industriel conséquent de nos jours : l’automobile.



Lors de ces années d’apprentissage, j’ai intégré un bureau d’études au sein de l’entreprise Continental Automotive, à Toulouse. J’ai pu réaliser diverses missions et me spécialiser dans le domaine des systèmes électronique embarqués. J’ai commencé tout d’abord par des tâches de technicien pour évoluer ensuite vers celles d’un ingénieur.

En dernière année, j’ai eu l’opportunité de piloter un projet industriel durant six mois, et le mener à terme.

D’une part, la gestion de ce projet m’a demandé une grande part d’organisationnelle tout en restant très technique. D’autre part, j’ai également pris en compte les dimensions économiques et humaines liées à ce projet.



Suite à ces trois années d’apprentissage, je m’estime confiant pour l’avenir de ma carrière et je souhaiterai continuer à travailler dans le domaine des systèmes électroniques embarqués dans l’automobile ou l’aéronautique. Je recherche donc activement une première expérience professionnelle dans ce domaine.

A court terme, mon objectif est d’augmenter mes compétences techniques et organisationnelles en tant qu’ingénieur en développement électronique dans la recherche et développement.

A long terme, j’envisage de développer progressivement mes compétences afin d’accéder à un poste de chef de projet.



Mes compétences :

Électronique analogique

Gestion de projet

Animation de réunions

Labwindows CVI

Programmation C et assembleur

Eagle

CAO

Rédaction de spécifications

Conception d'interface utilisateur PC

Labview

Anglais

Altium Designer