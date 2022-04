Antoine MALEGUE

Né dans une ferme en Ardèche, j’ai été élevé au grand air, accompagnant mes parents dans les travaux des champs. L’environnement familial et géographique ont ensuite favorisé mon appétence pour les métiers de plein air liés au monde agricole, ce que j’ai pu expérimenter par la suite.

Ayant décidé de connaître très tôt l’environnement professionnel, j’ai complété ce goût du milieu agricole par des expériences saisonnières dans le métiers de la distribution (cueillette et logistique).

Mais, dans le même temps, j’ai souhaité découvrir d’autres cultures et me confronter à d’autres réalités (voyage expérimental en Australie et en Ecosse).

Après avoir de nouveau travaillé dans les métiers agricoles sans arriver à trouver un place qui me convienne ni à me trouver moi, j'ai décider de tout reprendre à zéro afin de trouver un métier d'avenir qui me convienne et qui puisse être durable.

C'est pourquoi en début d'année 2016 je me suis inscrit au Greta Viva 5 de Die dans la formation Ouvrier du BTP spécialisé en travaux sur cordes. J'ai choisi cette formation car elle ouvre à de grandes possibilités tant au niveau du type de travail que par la quantité de travail proposé.

Ayant obtenu mes deux diplômes, le CQP1 et le CATC je cherche maintenant un emploi stable et sérieux.



Mes compétences :

Taille de vignes

Treuillage/dessouchage/abattage/sciage

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sphinx Software

Cordiste

Attestation de compétence de, monteur, utilisateur

Formation SST

Formation H0/B0

Formation transport terrestre de marchandises dang

Formation opérateur soussection 4 amiante

Formation sécurité entreprises extérieures niveau