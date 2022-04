Antoine MALMEZAT

Après une expérience de 6 ans dans l'assurance des agriculteurs, et 6 ans de directeur des agences, j'occupe actuellement une fonction de manager managers au Crédit Agricole d'Aquitaine.

J'exerce cette fonction de Directeur de Secteur sur le Médoc (Agences de Pauillac, St Laurent Médoc, Castelnau Médoc, Margaux, Macau, Lacanau, Lesparre, St Vivien du médoc et Soulac. (11 managers et 65 collaborateurs).



Mes compétences :

agriculture

expertise

banque

aquaculture

assurance

Management