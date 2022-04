Antoine MANGIN

CURSUS & DIPLOMES :

Obtention (VAE) d'un BTS Communication Visuelle option Graphisme, édition et publicité.

Préparation et obtention du diplôme professionnel de graphisme publicitaire (Ecole d’arts appliqués MJM - Strasbourg).

Préparation et obtention du baccalauréat littéraire option arts plastiques (Lyçée Montaigne - Mulhouse).

Préparation et obtention du brevet des collèges (Séminaire de Jeunes - Walbourg).



COMPÉTENCES TECHNIQUES :

Maîtrise de la chaîne d’impression

Maîtrise des logiciels PAO : Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat Pro, Image Ready.

Maîtrise de Microsoft Office.

Notions : X-Press, Dreamweaver, Archicad, Artlantis.

Environnements MAC & PC.

Maîtrise de WORD PRESS.



MARKETING & GRAPHISME :

Définir et organiser la stratégie et le plan marketing.

Définir et développer une charte graphique.

Déclinaison d’une charte graphique sur différents supports

Concevoir et réaliser les campagnes de communication et de publipostage.

Suivre la production des supports de communication.

Manager les prestataires et optimiser les coûts.

Créer et réaliser les parutions publicitaires.

Créer et réaliser les maquettes, rédiger et illustrer les supports de communication.



Mes compétences :

Chargé de communication

Chef de publicité

Création logo

infographiste

Publicité

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Design graphique

Adobe Photoshop

Maquettage

PAO

Communication externe

Identité visuelle

Stratégie de communication

Communication interne

Gestion de projet

Communication événementielle

Mise en page

Wordpress

Catalogue

Flyers