Antoine MANSON

Conseil spécialisé en droit immobilier auprès d’entreprises françaises et étrangères (notamment des acteurs majeurs dans le secteur du luxe) pour l'acquisition d’emplacements stratégiques de tout premier ordre. Négociation/rédaction des baux pour divers types d'utilisateurs et bailleurs (boutiques/ville/centres commerciaux, ensembles immobiliers à usage de bureaux, des plateformes logistiques/industrielles, baux en l'état futur d'achèvement).



Contentieux en matière de renouvellement de bail/indemnité éviction, restitution de locaux (sièges sociaux, sites industriels), vente immobilière (P.u.v), droit de la copropriété.



Droit des affaires général (droit des contrats, droit des sociétés) contentieux et conseil en droit des droit des sociétés, droit des contrats, suivi des marques.