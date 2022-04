Antoine MANZANERA

Je suis Enseignant-Chercheur dans l'équipe de Vision et Robotique du laboratoire d'Electronique et Informatique d'ENSTA-ParisTech.

Je m'intéresse au Traitement d'Images et à la Vision de bas niveau, du modèle mathématique à l'implantation parallèle sur un système embarqué. Mes travaux se répartissent dans trois domaines principaux :



Représentation et Traitement des Images

Analyse du mouvement

Systèmes de Vision Embarquée



J'enseigne principalement en 2ème et 3ème année du cycle Ingénieur ENSTA, ainsi que dans le Master d'Informatique de l'UMPC (Paris 6), dans les spécialités Imagerie et IAD.

Je suis également correspondant Amérique Latine pour les Relations Internationales et chargé des échanges mutualisés ParisTech avec le Brésil depuis 2005.



Mes compétences :

Algorithmes

Analyse du mouvement

Calcul parallèle

Discrète

Géométrie

Mathématique

Morphologie

Morphologie mathématique

Ordinateur

Traitement d'images

Vision

Vision par ordinateur