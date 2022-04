Antoine MARCOZ

Diplômé de l'Institut Supérieur de l'Electronique et du Numerique de Lille, je suis actuellement en poste en tant que Quality Project Leader au sein de la société REXAM Healthcare sur le site d'Offranville en Haute-Normandie. Société de plasturgie spécialisée dans l'emballage primaire destinée exclusivement à la Pharma (piluliers, flacons, embouts, capsules et devices).



Mon rôle est de :

- Appliquer les procédures de management de projet dans le respect des spécifications clients

- Gérer les points Qualité de la phase prototype à la mise en production des nouveaux emballages en relation avec les clients.

- Gérer la qualification des nouveaux moules d’injection et d'injection-soufflage, valider les lignes d’assemblage et définir les gammes de contrôles

- Effectuer la gestion qualité des projets en respect du processus de développement NPI, de la guideline de validation (FAT, SAT, IQ, OQ, PQ) et des Bonnes Pratiques de Fabrication

- Définir les spécifications articles, élaboration des protocoles de validation et rapports de qualification moule/produit/machine d’assemblage, définition des plans de contrôle

- Participer et animer des AMDECs, analyse des risques, et proposition des solutions en cas de résultats hors spécifications (dérogations externes, fiche de déviation avec plan d’actions)

- Mettre en place un système d’assurance qualité : instructions, moyens de contrôles, panoplies, dossiers produits, dossiers de lots, enregistrements, lors d’un projet et formation du personnel



En dehors du travail, je suis un passionné de sport et d'activités en plein air, je m'adonne depuis plusieurs années à la pratique du duathlon/triathlon au niveau régional, ainsi que du Run and Bike, du trail et du Raid Multisports (Raid du Touquet, Raid EDHEC...). Actuellement licencié de la fédération Française de Triathlon, membre du club des Piranhas à Dieppe.



J'ai également par le passé été membre pendant deux ans du club Raid ISEN et président pendant un an de ce même club lors de mon passage à l'ISEN Lille. J'ai eu l'occasion de participé durant ces deux années à l'organisation d'un Raid Multisports sous le label RandoRaid SFR en tant que responsable Logistique et Inscriptions. Expérience très enrichissante qui m'a permis de découvrir le monde de l'événementiel et de mettre en application dans un cadre extra professionnel mes compétences en terme de management...



Mes compétences :

DMF

Gestion de projets

VMP

Iso 9001

Qualification des nouveaux process

Validation Qualification produit

AMDEC / FMEA

Qualité projet

BPF

6 sigma

5S

Qualité

Tomographie

Audit