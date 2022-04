Antoine MARGERIN

Après un DUT science et génie des matériaux, j'ai souhaité approfondire mes connaissances dans ce domaine en entrant dans une école d'ingénieur.

Trois années à l'INSA de Rennes m'ont permis de combler ma curiosité pour les matériaux, et d'aborder le monde de la microélectronique et des nanotechnologies.



Souhaitant évoluer vers la réalisation d'études, d'essais, ou la gestion de projet, j'ai saisi l'opportunité de participer à la mise en place d'un projet européen de recherche. Ce contrat touchant à sa fin, je souhaite m'orienter vers la réalisation d'études ou d'essais dans le domaine des transports (automobile, aéronautique/spatiale, ferroviaire), du batiment, de l'énergie, ou de la microélectronique.



Mes compétences :

Aéronautique

Aérospatiale

Automobile

BTP

Ceramiques

Energie

matériaux

Métallurgie

Microélectronique

Nanotechnologies