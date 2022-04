Antoine MARHIC

Totalement Bilingue Français Allemand, je suis guide touristique indépendant sur la pointe de la Bretagne. Je travaille pour tous types de structure, aussi bien à l’intérieur pour des manifestations temporaires ou permanentes, qu'à l’extérieur pour des randonnées ou des circuits en bus.

Je fournis des prestations pour des groupes de français et d'allemands soucieux de découvrir le patrimoine, la culture et les paysage de la Bretagne.



Mes compétences :

Bilingue français allemand

Animation d'équipe

Autonome et responsable

Culture internationale

Innovante

Autonome et rapidement opérationnel