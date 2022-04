Antoine MARTEAU

Je travail depuis plus de 15 ans dans le secteur de la publicité sur lieu de vente (PLV) dans divers sociétés dont une grande imprimerie française Constantin, où j'etais responsable du bureau d’étude, de le gestion de la fabrication et des équipes de production.



Aujourd’hui Chez Sacree PLV je m’occupe de la gestion d’un projet de la conception à la réalisation.

Proposition design 3D, realité augmentée, réalisation des prototypes, des plans, des impositions, outils de découpe via artioscad, des création graphique, suivi des BAT, contrôle des techniques d'impressions, suivi de fabrication, logistique, du montage et du remplissage

Je maitrise l ensemble de la chaine graphique sur tous les modes d impressions ainsi que l ensemble des operations de transformation carton compact, et ondule

Projets qui vont d’un présentoir à l’agencement complet de magasins (sur tout types de matériaux).



Je maitrise l’ensemble des logiciels de la suite PAO (Mac/PC), ainsi que 3D (3D studio MAX modélisation et animation) et les techniques de stratoconception, de prototypage carton, fraisage, ainsi que les techniques de réalité augmentée.



Sacrée PLV

Nous sommes une société spécialisée dans la PLV et principalement dans la PLV carton, proposant un service de qualité à des prix très compétitifs.

Forte d’une longue expérience dans la PLV, nous pouvons répondre à l’ensemble de vos projets. Société dynamique, souple et très créative division française d'un grand groupe d'imprimeur, nous maitrisons toutes les techniques d'impressions, sur tout types de matériaux.

Vous pouvez nous connaitre un peu plus en feuilletant notre plaquetteArray



