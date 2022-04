Antoine MARTIN-SIEGFRIED

Vous êtes gérant d'une société de dépannage/réparation informatique sur Paris et sa région ?

Alors vous partagez sûrement, comme moi, une passion dévorante pour les ordinateurs, les systèmes et plus largement l'ensemble des produits de l'univers high-tech.



Mon projet professionnel est de devenir dépanneur informatique pour vivre d'une passion depuis plus de 20 ans.



Vous recherchez un assistant, débutant mais passionné, curieux et avide d'apprendre son métier qui puisse s'épanouir dans sa passion. Ne cherchez plus, vous venez de trouver LE candidat idéal !



Contactez-moi pour que nous fassions connaissance.