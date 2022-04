Antoine MATON

Recrutement et approche directe de profils Finance - Comptabilité - Gestion et Cadres Dirigeants



Les recrutements en cours chez Shamrock RH

- Directeur Administratif et Financier : Société de négoce BtoB / 12M€ / 30 p / Lille

- Contrôleur de Gestion Industriel et Commercial : Industrie / 50M€ / 200 p / Boulogne sur Mer

- Responsable Administratif et financier : Distribution spécialisée BtoB / 60 M€ / 150 p / Lille

- Responsable Comptable : Industrie / 45 M€ / 200 p / Arras-Cambrai

- Directeur Administratif et Financier : ESN-SSII / 15M€ / 150 p / Lille



Mes compétences :

Lille

Recrutement de profils Gestion

Recrutement de profils Comptabilité

Accompagnement Emploi

Conseil en Ressources humaines

Recrutement de profils Finance

Coaching recherche d'emploi

Conseil en recrutement et carrières

Cabinet de Recrutement