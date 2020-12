Antoine MONTAGNE

Directeur Artistique / Designer graphique Identité visuelle.



- Double culture école de Commerce / École de Design

- Forte expérience en tant que designer graphique

- Adepte dune vision globale de la marque avec une approche Design thinking.



-------------------------------------------------------------------------------------------



Avec les méthodologie du design je peux vous aider à :

- Différencier, renforcer, donner du sens à la marque

- Créer des identités visuelles fortes, cohérentes, multicanales

- Produire de la qualité perçue

- Améliorer l'usage de vos produits / services

- Créer des ponts entre tangible et numérique

- Stimuler l'innovation et la créativité de votre entreprise



-------------------------------------------------------------------------------------------



RÉFÉRENCES CLIENT

Accor (Pullman, Novotel, Ibis)

Visa

Travelex

Crédit Agricole

L'Oréal Luxe

Voyageurs du Monde

Club Med

Parashop

La Poste

Universal

Studio Canal

Stéphane Plaza Immobilier

Divers TPE/PME, porteurs de projets et start-ups



-------------------------------------------------------------------------------------------



Pour me contacter et échanger :

antoine[at]kraftdesign[point]fr / 0608951565

Twitter : @AntoineMTG

Blog : bigpaper.fr



-------------------------------------------------------------------------------------------



Compétences :

Direction artistique

Design graphique

Identité visuelle / Logo / Branding

Marketing

Design thinking

Gestion de projet

Design Management