Antoine MOURA-SANTOS (ANTOINE MOURA-SANTOS)

Issu de l'Industrie Pétrolière avec 10+ ans d'expérience chez SCHLUMBERGER, dont 6 dans une position de Management, j'ai acquis toutes les compétences requises pour occuper le Poste de Directeur des Operations ou HSE, domaine dans lequel j'ai également appris à exceller de part l'Adhésion à la Culture QHSE de ce grand Groupe de l'Industrie qui a su m'inculquer la Maitrise des Outils HSE conformes aux plus hauts standards internationaux.

Par ailleurs mobile géographiquement et dote d'une grande capacité d'adaptation à tous types d'Environnement de Travail, ainsi qu'à tous secteurs d'activité grâce à mon diplôme d'ingénieur généraliste, je saurai me montrer à la hauteur de vos attentes et vous donner entière satisfaction en tant que Directeur des Operations, Directeur HSE, et même en tant que Directeur de Projet, poste que j'ai occupe ces dernières années au Gabon (Projet Personnel ayant abouti à la Création d'un Cabinet de Conseil pour l'Accompagnement des Acteurs Forestiers dans le Déploiement du nouveau Projet du Ministère Gabonais des Eaux et Forets des 'Forets Communautaires', Projet mis en suspend en raison des restrictions liées à la Pandémie de Covid-19)