Antoine MUEL

Plus de 20 ans d'expérience à diverses fonctions dans le développement immobilier pour des enseignes de grande consommation en B to C (McDonald's France, Shurgard, Aquamondo - filiale Saint Gobain, BoxStockage et Homebox).



Expertise juridique, urbanisme et commerciale dans le choix d'implantations d'unités de vente. Détermination et Montage d'opérations, suivi de chantier jusqu'à l'ouverture.



Mon activité professionnelle actuelle : Directeur du Développement de la marque HOMEBOX, Leader en France dans l'activité du Self Stockage avec 70 sites et de nombreux projets à court terme.

Le Self Stockage est la réponse apportée au manque de place dans les grandes villes où souvent les prix au m² sont élevés.La clientèle est principalement composée de clients personnes physiques (60 à 75 %) le reste étant des personnes morales (de l’artisan à la multinationale).



Mes compétences :

Immobilier

Direction générale

technique

Juridique

Développement commercial

B2B