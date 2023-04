Antoine NDUKA

Je suis Padou NDUKA KINDANDI, ingénieur en formation au CESI, école d'ingénieurs de Rouen, je suis en recherche active d'opportunités pour intégrer une entreprise.

J'ai une formation et une expérience antérieure dans le domaine de la pétrochimie.

Les compétences acquises (organisation, dynamisme, esprit d'équipe, assertivité et l'écoute) durant mon parcours m'ont permis d'intégrer l'école d'ingénieurs (CESI de Rouen).

J'ambitionne travailler dans un secteur pluridisciplinaire dans le cadre de gestion de projet et/ou de performance industrielle.



Mes compétences :

Traitement des eaux

Management

Pétrochimie

Lean Engineering

Négociation

Méthode agile

Lean Six Sigma

Mécanique générale

Simulation de flux

Amélioration continue

Microsoft Office

Mathématiques

Spécifications techniques

Calcul de coûts

Génie des Procédés

Lean supply chain

Management de la qualité

Robotique

Génie industriel

Gestion de projet

Raffinage

AMDEC

Automatique

Stratégie