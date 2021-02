Antoine Nikabou AMAI

DOCTEUR-INGENIEUR EN GENIE MECANIQUE DE LINSA DE LYON

RESPONSABLE DE PROJETS INDUSTRIELS INTERNATIONAUX & METHODE PROCESS

MANAGEMENT (SMQ & SMI) - AUDIT ET CERTIFICATION



Docteur-Ingénieur en Génie Mécanique de l'INSA de Lyon, je suis actuellement Responsable des Projets Industriels Nationaux et Internationaux & Méthode Process dans l'Automobile et l'Aéronautique. Jai plus de 20 ans d'expérience dont 2 ans dans l'Aéronautique. Après avoir mené à bien plusieurs projets internationaux en en France, en Europe et en Afrique, je suis toujours aussi motivé à l'idée de lever de nouveaux chalenges. Autonome, Méthodique, Dynamique, organisé, persévérant et très polyvalent, je suis donc en quête de nouvelles opportunités et ma mobilité est internationale.