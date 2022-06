Antoine OLIVIER

Bonjour,



Je travaille actuellement pour l'entreprise GlasoSmithKlin à Wavre en Belgique



Jai pour objectif de piloter plusieurs chantiers d'amélioation permettant de lancer la production d'un nouveau bâtiment.



A travers les outils du lean manufacturing, je développe une organisation permettant de limiter les gaspillages et d'avoir un démarrage de la production la plus efficace possible.



Tout en respectant les contraintes GMP, j'ai mis en place plusieurs indicateurs (EHS, Qualité, Performance, Cout), défini un systeme de communication entre les différents services (Shopfloor, réunion journalière et hebdomadaire), analysé la capacité de production pour chaque équipe (goulet d'étranglement), et piloter plusieurs chantiers comme les 5S, le kaizen ou le systeme Kanban.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Gestion de projet

installation

Lean

lean manufacturing

manufacturing