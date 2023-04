Antoine PHILIPPE

Suite à une formation spécialisée en gestion, traitement et valorisation des déchets, complétant une formation universitaire pluraliste en Biologie et en Géologie, j’ai eu l'occasion lors de mes expériences professionnelles en exploitation et en bureau d’études, de développer mes compétences techniques et réglementaires dans la gestion et le traitement des déchets. Mes compétences me permettent d’intervenir dans diverses missions pour une clientèle d'acteurs publics et privés en charge de la gestion et du traitement des déchets.



Mes compétences :

Déchets

Maîtrise d’œuvre

Contrôle extérieur perméabilité et étanchéité

Analyse de risque

Développement durable

Évaluation environnementale

Étude d'impact

Environnement

Étude de faisabilité de projets

Ingénierie

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

AutoCAD

Microsoft Excel

MOE

Microsoft Project

Gestion de projet

AMO

Gestion des déchets