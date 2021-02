Antoine ROCHE

Dans une PME Lyonnaise, je suis chargé d'affaires en travaux de rénovation : peinture, ravalement et isolation de façades. Entreprise RGE depuis 2013.



Actuellement, auprès des particuliers, nous développons l'isolation par l'extérieur en fibre de bois avec une finition bardage ou enduit. Les villas sont ainsi habillées pour l'hiver comme pour l'été avec une transformation des extérieurs.



Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à la construction durable et à l'enveloppe du bâtiment.

- Isolation en ouate de cellulose ou fibre de bois, intérieur-extérieur,

- bardages bois, vêtures,

- membrane d'étanchéité EPDM,

- végétalisation des toitures et façades.



Sept. 2014 : Formation AMIANTE sous-section 4, Encadrement Technique et Chantier.

Oct.-Nov. 2013 : FeeBat modules 1 & 2, amélioration énergétique des bâtiments. Référent RGE.

Déc. 2011 : Formation Correspondant Prévention.

Nov. 2011 : Formation SST, recyclé en déc. 2013.





Mes compétences :

Alternance BTS chez ROCHE

Conduite de projet

Animation d'équipe