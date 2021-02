Antoine RUIZ

Gérer le risque routier, c'est une multitude de choses:

- on peut agir sur l'organisationnel, rationaliser les trajets, passer à l'éco-conduite...

- on peut sensibiliser l'humain, le former, l'aider à s'adapter, le faire réfléchir...

- on peut utiliser le levier technologique, sélectionner les véhicules, veiller à l'entretien...



Pour toutes ces choses là, et plus encore, nous sommes avec vous. Du conseil à la mise en place, puis au suivi, nous vous accompagnons dans la maîtrise du risque routier.



Vous êtes une entreprise ? Nous pouvons conseiller les décideurs, former les conducteurs (conduite préventive, éco-conduite...), sensibiliser les salariés et les cadres, accompagner une réorganisation de la mobilité.

Vous êtes une collectivité ? Nous pouvons auditer votre réseau routier en termes de conformité, vous aider à le faire évoluer pour qu'il agisse sur les comportements.

Vous êtes un centre de formation ? Nous pouvons animer des stages, former des enseignants de la conduite, enseigner l'éco-conduite.



Mes compétences :

Pédagogie

Sécurité routière

Formation continue

Audit et conseil en infrastructures routières

Prévention des risques routiers professionnels

Réglementation routière

Eco-conduite