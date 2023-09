Bonjour,



Après une formation en BTS négociation et relation client. Je suis devenu responsable secteur GMS.

J’ai choisi la vente pour sa démarche avec la clientèle, aussi bien pour les conseils que les services, puis connaître, présenter, évaluer les produits pour répondre au plus prés des besoins de la clientèle. Persévérant j’ai à cœur de rendre un travail de qualité.



Effectuer le travail dans votre entreprise me permettrait d’acquérir des connaissances plus précises et de développer une expérience.





Antoine Rydier



Mes compétences :

Communication

Négociation

Commercial

Prospection

Mailing

Salons professionnels

Management

Relation client

Gestion de projet

Marketing