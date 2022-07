Antoine SEREN ROSSO

Après avoir consacré 21 ans de ma carrière au développement de la société IRH Ingénieur conseil, et avoir occupé différents postes dont celui de responsable de l'agence lorraine de 2011 à 2013, j'ai quitté cette entreprise et viens de créer Génie de l'eau, une TPE qui a pour vocation de travailler dans mon secteur d'activité: l'ingénierie de l'eau dans les domaines de l'eau potable, l'assainissement, l'eau pluviale, l'eau de procédés industriels et tertiaires, et les milieux aquatiques.



Cette création comme son développement repose sur la volonté de redonner ses lettres de noblesse à l'entreprise privée, lui permettant de s'inscrire dans la société civile comme acteur et partenaire et non, comme il est navrant de le constater parfois, comme un corps étranger.

Dans cet esprit, l'organisation de Génie de l'eau obéi à trois règles simples:

• la rigueur dans la réalisation,

• la fiabilité dans la durée de la réalisation,

• l'expérience de l'équipe intervenante.

Qu'on ne se trompe pas sur le sens de ces règles, il ne s'agit pas d'une prétention à l'infaillibilité, mais de la déclaration d'intention de son associé majoritaire, basée sur le bon sens commun et sa pratique du métier ; en effet, il n’est pas possible de mener à bien une mission de service sans expérience du métier, sans fiabilité dans la durée de l'exécution des prestations et en faisant l'économie de la rigueur.



Dans cet esprit d'entreprise, ambitieux et respectueux, Génie de l'eau a pour projet de travailler aussi à l'export et de trouver par ce moyen d'autres partenaires, intéressés par ses compétences et sa façon de les faire partager.



Si la démarche de Génie de l'eau concorde avec la votre, j'aurais plaisir à vous rencontrer pour vous la présenter de vive voix.





Mes compétences :

Management d'équipes

Environnement

Eau potable

Eau chaude sanitaire

Ingénierie

Assainissement non collectif

Épuration physico chimique et biologique

Légionelle

Développement commercial

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion centre de profit