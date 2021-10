Mes compétences principales :

- Techniques de "wet-lab"

- Biologie moléculaire

- Bio-ingénierie

- Multi-omics

- Culture cellulaire

- Microscopie et traitement d'image

- Biostatistiques

- FACS



Mes compétences transversales :

- Maitrises des logiciels de bureautique (Excel, Word, Powerpoint)

- Programmation en Bash, Python, C et R

- Architecture Réseau

- Electronique