Antoine TOURSEL

Chef de projet dans la création et le développement produit possédant plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du luminaire, du mobilier et des produits de luxe, créatif appliqué ayant une forte sensibilité produit, un esprit optimiste et réactif, et un sens du travail en équipe, je souhaite mettre au service de votre entreprise lalliance de mes compétences techniques et créatives .



Mes compétences :

- Gestion de projet . Maîtrise des outils de conduite de projet (coût, délai, analyse des risques.)

- Aptitudes managériales pour piloter et accompagner une équipe pluridisciplinaire . Faculté à fédérer et à motiver un groupe

- Bonnes qualités relationnelles . Esprit déquipe . Forte capacité dadaptation . Goût de laction humaine

- Créativité et curiosité . Développement dune dynamique créative

- Qualités de synthèse et danalyse

- Connaissance de lunivers du luxe et de lart de vivre. Sensible à la qualité du produit et aux savoir-faire métier

- Expertise en conception dassemblages complexes : métal, verre et système déclairage.