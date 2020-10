Antoine VORIN

Technicien d'étude géologue spécialisé en géotechnique et plus particulièrement dans la gestion des risques liés aux cavités souterraines et mouvements de terrain.



Expérience > à 5 ans dans les domaines d'application de la géotechnique (bâtiment, ouvrages routiers) et des risques naturels liés aux cavités souterraines (détection, recherche, diagnostic et maîtrise d'oeuvre injection et renforcement de sols).



Mes principales compétences:

- Maîtrise d'oeuvre renforcement de sol et mise en sécurité de cavités souterraines par injection (phases AVP, PRO, ACT, EXE, DET, AOR selon loi MOP);

- Détection, recherche, suivi, diagnostic de stabilité de cavités souterraines et réalisation de diagnostics (G5),

- Réalisation de missions géotechniques G0 à G5 (hors G2 PRO) selon norme NFP 94-500,

- Réalisation d'essai in-situ (essais de plaque, déflexion, tous types d'essais d'eau, sondages à la pelle et au pénétromètre...), dépouillement et interprétations.



Le travail en agence me permet:

- d'appréhender toutes les étapes d'une mission géotechnique (définition des besoins, préparation de chantier, suivi, contrôle qualité et rédaction de rapport),

- de développer des compétences managériales (gestion d'équipes),

- de rédiger des pièces techniques nécessaires à la réponse aux appels d'offres,

- d'avoir un approche commerciale (réalisation de devis),

- d'accompagner, conseiller et répondre aux demandes de la clientèle.



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

Assistance à maîtrise d'ouvrage