10 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie

Expérience dans l'industrie et affaires internationaux

Compétences transversales en ingénierie, économie, recherche et conseil en politique énergétique, gestion projet et mobilisation dacteur du secteur

Très bonnes compétences d'analyse, rédaction, communication et facilitation

MBA Université de la Sorbonne 2017



Spécialités : Energie, économie, affaires internationaux, développement du nucléaire et transformation numérique