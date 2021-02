Anwar BORSALI

1- Conseiller senior DRP/BCP-PRA/PCA plan de reprise informatique et plan de continuité d'activité.

2- Concepteur et Maître dœuvre du logiciel PdrWeb:

- Plan de continuité d'activités PCA chez RDI Inc. Montréal Canada ****Nominé pour la 6ème année consécutive mondialement par les Awards de Londres l'un des meilleurs logiciel PCA pour les 10 dernières années 2012 à 2020 ****



http://www.cirmagazine.com/businesscontinuityawards/shortlist.php



3- Certifications



-2003 Certified CBCP (Certified Business Continuity Professional) by the DRII (Disaster Recovery Institute International) Canada & USA.

-2011: Certifié Risk Manager par LSTI France.

-2012: Certified MBCI by the Business Continuity Institute -BCI- UK

- 2015 - Crisis management - Université Paris Panthéon



4- Compétences :



Début 2009, j'ai rejoint le groupe LEXSI à Paris après plus de 13 années au Canada comme Consultant Senior en Plan de Continuité des Affaires (PCA) chez la firme RDI Inc et Consultant indépendant à Montréal en réalisant le management des projets PCA :

Analyse de Risques, Analyse des impacts, Stratégies de Continuité, Mesures d'urgences et Plan de Gestion de Crise PGC, Implantation de Plans, Maintenance de Plans, Tests et Exercices de Plans.



J'ai réalisé aussi des mandats PSI/PCA/DRP/BCP

en Europe (France et Belgique).



Après 5 années chez Groupe Lexsi Paris, actuellement expert indépendant en PCA/PRA et Expert représentant Logiciel PCA de RDI France/Canada .



Mes compétences :

Gestion de risques

PCA

PMCO

PRU

PRA - PSI

PGC Plan de gestion de crise

Oultils logiciel PCA

Tests et exercices PCA

PRN - Plan de Retour à la Normale