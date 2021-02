Anyallis PEREZ HERNANDEZ

Bonjour , Je suis actuellement étudiante au lycée la Plaine de Neauphle en classe de BTS professions immobilières qui est une formation atypique avec une première année en initial et une deuxième année en apprentissage .



cependant je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage qui pourra me permettre de me préparer au mieux au métier de l'immobilier .en effet grâce à cette formation j'ai pu acquérir de nombreuses connaissances lors de ma première année ce qui pourrait être bénéfique dans mon insertion dans le monde professionnel pour une deuxième année en apprentissage .



j'ai notamment pu acquérir de nombreuses connaissances grâce à mes stages fait pendant cette 1 ère année dans ce secteur . étudiante motivé ,ponctuelle et investie dans son travail pour mener à bien ses projets.