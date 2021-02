Aomar KHARACHI

Avec une riche expérience informatique, dont une vingtaine dannées dans le domaine Banque-Assurance, en environnement Mainframe IBM. Jai pu acquérir un grand potentiel professionnel et humain pour sadapter, saméliorer et gagner de la confiance afin de mener à bien les missions qui mont été confiées.



Mes compétences :

Mainframe IBM

Etude, analyse et développement

Chiffrage et rédaction cahiers des charges

Qualification et recette

Accompagnement et supports clients

Rédaction de la documentation

Encadrement technique

