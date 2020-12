Apolda CARMEN

Disponible pour un nouvel emploi en raison de la fermeture de TUPPERWARE JOUE LES TOURS. De formation en secrétariat de direction, mon expérience en assistanat de direction, en gestion & mise en œuvre d'événementiels est un atout pour l'entreprise qui m'emploie. Mes compétences pluridisciplinaires acquises dans plusieurs secteurs d'activité (négoce, BTP, commerce, industrie, agro-alimentaire) intéressent aussi les PME (forte d'une expérience réussie en PME). Etre le support solide et dynamique pour un dirigeant, une équipe managériale est primordial.

La flexibilité, une bonne organisation, un esprit vif avec le sens de la confidentialité et de la diplomatie, l'efficience sont à déployer et développer au mieux pour participer à l'activité de l'entreprise.



Mes compétences :

Outlook 2003/2007

Word97

Communication interne

Powerpoint

Organisation d'évènements

Sage

Excel

Intranet Outils collaboratifs

Internet Explorer

Navision

Voyage d'affaire

Organisation du travail

ISO 900X Standard

Sage Accounting Software

LEAN MANAGEMENT

ISO 14001 Standard