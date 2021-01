Aquabains PARIS

Aquabains, c'est un large choix de baignoires, meubles et équipements de salle de bain performants et design, c'est aussi plus de 800 références de carrelage.







Notre showroom

Espace haut de gamme dédié à la salle de bain accueillant plus dune centaine de marques de sanitaires, carrelages, robinetterie, accessoires. Installé dans les somptueux anciens locaux de la Banque de France d'Asnières-sur-Seine, nous vous accueillons sur deux niveaux.

Vous bénéficierez dans notre showroom, d'un accompagnement personnalisé grâce à nos experts, pour vous guider tout au long de votre projet.



Chez Aquabains, nous vous proposons tout l'équipement de votre salle de bain qui saura vous satisfaire, et ce, quel que soit votre style grâce à nos centaines de partenaires.



Spécialistes du carrelage, nous mettons à votre disposition un grand nombre de références de revêtements sol et murs de qualité ; céramiques, carreaux XXL, mosaïque, terrazzo, carreaux de ciment, carreaux décors, mais aussi des imitation d'exception comme le bois, le marbre et bien plus encore dans tous les formats et finitions... Impossible de ne pas trouver son bonheur !



Nous vous proposons également un large choix de robinetterie dans de nombreux styles et finitions, vasques, miroirs, meubles sur-mesure, baignoires design, rétro ou balnéo, receveurs, cabines et parois de douche, sanitaires et WC suspendus, accessoires, radiateurs, luminaires, etc.



Il ne vous reste plus quà choisir les équipements qui répondent à vos attentes pour créer la salle de bain de vos rêves.

Venez découvrir nos centaines de produits et échantillons exposés dans notre showroom à Asnières-sur-Seine. Nous vous accueillons du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h.





SHOWROOM CARRELAGE AQUABAINS

55 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

aquabains@free.fr

01.44.09.06.65

01.47.92.37.16

06.60.74.58.58