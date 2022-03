Aquarius RH est un cabinet généraliste spécialisé dans le recrutement de Cadres et Dirigeants qui intervient sur des postes recouvrant toutes les fonctions de l’entreprise quelque soit le secteur d’activité.

Créé en 2002 à Nantes, Aquarius RH a continué son développement sur Paris en 2005 et sur Besançon en 2006.

Notre organisation structurée autour de consultants, de chargés de recherche et de soutien administratif nous permet d’intervenir sur le territoire national en fonction de la demande de nos clients, ainsi que de la localisation de nos candidats.

Notre maîtrise des méthodologies et des différentes techniques de recrutement ainsi que notre savoir faire nous permettent de mettre en œuvre une stratégie de recherche parfaitement ciblée, ayant pour objectif un résultat mesurable.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Gestion des ressources humaines

Chasse de tête

Recrutement par approche directe

Outplacement

Gestion des compétences