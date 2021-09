Aques Injection DG

Désireux de crée mon entreprise dans l'injection plastique.

Je cherche des clients souhaitant mettre en production tout type de process d'injection Plastique, de petite et grande séries avec ou sans assemblage .

a partir de 3D ou d'un concept, possibilité de Co-développement.

- Aide au développement du produit fini (dessin 3D, moulabilité etc etc )

-Chiffrage et délais des phases pilotes , industriels , et prix de revient des pièces produites

-Validation et mise au point des moules et du produit par phase pilote

-Validation et MAP des moules industriels et mise en production sur site Aques inj.



Pour toutes demandes de chiffrage de process, vous pouvez m'écrire

a l'adresse suivante dgaques.inj@gmail.com