Bienvenue ! Je m'appelle Arash Derambarsh, je suis élu dans la ville de Courbevoie et Avocat au Barreau de Paris : https://www.arashderambarsh-avocat.com/biographie



Né le 25 juillet 1979 à Paris 13e, mes parents ont fui le régime islamiste afin que mon frère jumeau et moi puissions grandir dans la Démocratie, la Laïcité et la République. Je n'ai pas grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche mais avec beaucoup d'amour et de valeurs.



Je me lance en politique à l'occasion d'un meeting organisé par le RPR.



Je travaille successivement au Ministère des Affaires étrangères (Direction Asie-Océanie 2003-04), au Ministère de l'intérieur sous Nicolas Sarkozy (2005) et je deviens assistant parlementaire du Député Michel Hunault (Loire-Atlantique) de 2005 à 2006.



Conseiller National UDF de 2003 à 2007, je publie un livre en 2006 chez Ramsay préfacé par le journaliste Jean-François Achilli : « Comment peut-on être de droite aujourd'hui ? ».



Éditeur au Cherche Midi, j'ai la chance de travailler dans une maison d'édition qui donne la parole à des gens qui font bouger les lignes, même si je ne partage pas toujours leurs opinions.



Impliqué dans ma ville, je suis élu conseiller municipal à Courbevoie en 2014. Je préside le Club « Courbevoie 3.0 ».

Depuis 2020, je suis adjoint au maire de Courbevoie chargé du développement durable.



Très vite, je me suis battu, avec des amis, contre le gaspillage alimentaire. De ce combat, une loi a été votée le 3 février 2016. Dorénavant, les supermarchés ne peuvent plus jeter de la nourriture dans les poubelles.

Pour ce combat, je publie un 1er livre aux éditions Fayard (« Manifeste contre le gaspillage alimentaire ») qui reçoit le prix Edgar Faure du meilleur livre politique de l'année : https://www.fayard.fr/actualites/manifeste-contre-le-gaspillage-darash-derambarsh

Puis un autre (« Agriculteurs, les raisons d'un désespoir ») avec le journaliste du Figaro, Eric de la Chesnais, aux éditions Plon.



En 2019, je publie mon 4ème livre intitulé « Tomber 9 fois, se relever 10 » (cherche midi éditeur). Ce livre revient sur mon parcours scolaire : 9 redoublements, un échec au Brevet des collèges avant de devenir Docteur en droit et Avocat : https://www.lisez.com/auteur/arash-derambarsh/130545



- Le magazine Américain "Foreign Policy" (Groupe Washington Post) a classé Arash Derambarsh dans les 100 personnalités mondiales de l'année 2016 pour son travail contre le gaspillage alimentaire : https://2016globalthinkers.foreignpolicy.com/2016/profile/arash-derambarsh?3fa4cfa909=&c0244ec121=



- Arash Derambarsh, lun des initiateurs de la loi votée en France en 2016 contre le gaspillage alimentaire, a reçu en 2019 en Suède, le prix « Win Win », léquivalent du Prix Nobel pour le développement durable. Lavocat devient le premier français à obtenir ce prix : https://www.rtl.fr/actu/international/nobel-du-developpement-durable-l-avocat-arash-derambarsh-recompense-7799341671/amp



Mes compétences :

Avocat

Juriste

Docteur en droit

Éditeur

Politique

Réseaux sociaux

Communication

Littérature

Art

Culture

Agroalimentaire

Intérêt général