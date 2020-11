Arbi DJELASSI

Fort de 20 années d’expérience en qualité de Dessinateur Projeteur en Architecture, j’ai su, de par les tâches qui m’ont été confiées, m’investir et développer cet esprit de rigueur et d’organisation inhérent à ce poste.



Dans ce sens, j’ai toujours été à l’écoute des besoins de la société dans le respect des procédures incombant à un Dessinateur Projeteur.



Aujourd’hui, mes compétences me permettent d’assumer l’ensemble des tâches du métier tel que les dossiers de permis de construire, que ce soit pour des maisons individuelles, logements collectifs ou tertiaires ( espaces commerciaux, dépôts, usines, etc...), les détails de construction, les relevés sur chantiers, relevés des terrains, les dossiers de consultation des entreprises (DCE), les plans d’exécution (EXE), les dossiers des documents des ouvrages exécutés (DOE), détails d'exécution, je maîtrise les techniques, les normes de la construction et les systèmes informatiques tel que AUTOCAD, PHOTOSHOP et SKETSHUP, EXEL, WORD.



Aujourd’hui, avec mes compétences et mes connaissances, je souhaite rejoindre une équipe et mettre à profit mes qualités dans un but commun : la satisfaction du client et l'évolution de la société.



Prêt à m’investir pleinement dans ce type de poste, j’aimerais vous en dire davantage lors d’une prochaine rencontre.