Ardèche Rinhel IBARA

Titulaire d'un DESS en Audit et Contrôle de Gestion au Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion, je suis également détenteur d'un Master en Management des Finances et d'une licence Professionnelle en Contrôle de gestion. J'évolue actuellement dans le secteur bancaire au Congo, ou j'occupe depuis 2014, le poste de Contrôleur Permanent au sein de LCB Bank, une banque de référence de la place. En fonction du poste que j'occupe, j'ai participé à des formations sur les techniques d'identification de la clientèle à l'entrée en relation, la lutte anti-blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme dans le cadre de la conformité aux lois et règlements qui régissent l'activité bancaire. L'Adaptabilité, l'esprit d'équipe, la rigueur au travail et le dynamisme sont là des atouts qui me caractérise.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Audit

Comptabilité

Management

Finance

Commissariat aux comptes