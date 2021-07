Arfang Lamine DR SOUMARE

Bonjour,



Je suis géologue prospecteur et minier depuis 12 ans au Sénégal. Actuellement responsable de la mine et de la géologie à la SSPT (PHOSPHATES DE THIES) du groupe TOLSA.



J'ai commencé mon parcours de jeune géologue originaire de Kédougou sur les formations sédiemntaires du protérozoîque supérieur au Sénégal oriental la région de Kédougou. cette zone est située au Sud-Est du Sénégal et au Nord de la Guinée. La vallée de walidiala est représentée par des séquences sédimentaires non déformées et non métamorphisées fréquemment interrompues ou surmontées par des dolérites et les éboulis qui en dérivent.



Depuis 10 ans, je travail comme géologue minier à Thies, jai eu l'occasion de produire une thése sur les formations sédimentaires de l'Eocéne inférieur (Tertiaire), plus particuliérement sur la minéralisation des attapulgites.

En effet dans le cadre de mes activités professionnel, j'ai réalisé plusieurs campagnes d'explorations et dexploitations du phosphates de chaux et d'alumine de la région de Thiés.