Ayant une expérience de plus de deux ans en Ingénierie Industrielle et Automatisme, spécialement dans la conception et la réalisation des outillages et des machines spéciales de production et de test industriels dans les secteurs électronique, automobile et aéronautique.



Mes compétences :

Conception et fabrication assistée par ordinateur

Matériaux

Fiabilité et maintenance des machines

RDM et Calcul de structures. (Abaqus, RDM6)

Logiciel de conception: Siemens NX, CATIA V5,