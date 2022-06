Arglézia MOUMPALA KOUAKA (MOUMPALA KOUAKA )

Créatif et organisé, je travaille d'arrachepied jour et nuit pour atteindre mes objectifs.



Jusqu'à ce jour je n'ai jamais connu d'échecs, mais plutôt plusieurs opportunités d'apprendre de mes erreurs et en faire les références de mes multiples succès.



La déception n'est pas au rendez-vous chez moi, et je me lève tous les jours avec des nouveaux défis à relever.



Je suis actuellement en voie de développer des processus financiers d'émergence libre sans quotient intellectuel exigé.



Ouvert à toutes propositions et accords de partenariat visant expérimenter cela.