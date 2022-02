Ariana CERKESAITE

Fusion Worldwide est une société américaine spécialisée dans le commerce de composants électroniques. Nous offrons un salaire compétitif et des commissions non plafonnées. Je suis constamment à la recherche des meilleurs vendeurs pour notre équipe grandissante à Paris.



Ici vous pouvez trouver plus d'informations sur nous:

https://www.fusionww.com/company/

Retrouvez ici les offres d'emploi basées à Paris :

Chargé de compte commercial : https://grnh.se/5b36a8373us

Responsable du développement commercial : https://grnh.se/8dd622523us