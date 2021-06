Ariane DEVILLE

Ingénieur en agriculture de l'Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers spécialisée en sciences halieutiques et aquacoles (Agrocampus Ouest).



Particulièrement intéressée par la production d'alevins en écloserie, j'ai aussi un fort intérêt pour les questions de gestion d'impact environnemental des structures piscicoles (circuit recyclé, aquaculture intégrée) ainsi qu'à la gestion des aliments afin de préserver les ressources halieutiques et de développer la filière aquacole. Je suis aussi attirée par la recherche et le développement concernant le secteur aquacole.



Mes connaissances en sciences aquacoles mais aussi en marketing et en management d'entreprise (analyses internes et externes, gestion de valeur ajoutée et décisions stratégiques) me permettent d'avoir un vision globale de la filière.



Dynamique et rigoureuse, mes études m'ont permis de développer une grande capacité de travail aussi bien collectif qu'individuel.



Mes compétences :

Aquaculture

Halieutique